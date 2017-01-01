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Kdz. Ereğli Belediyespor olağan kongresini yaptı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:34
Kdz. Ereğli Belediyespor olağan kongresini yaptı
Kdz. Ereğli Belediyespor olağan kongresini yaptı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyespor Kulübü'nün olağan kongresi yapılarak yeni yönetim oluşturuldu.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın Belediye Başkanları Birliği Toplantısı nedeniyle şehir dışında olduğundan katılamadığı, Divan Başkanlığını ise Belediye Başkan Yardımcısı Esra Alpago'nun yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okunarak ayrı ayrı ibra edildi, yeni yönetim, denetim ve ASKF delegelerinin seçimi gerçekleştirildi.
Önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak kendi içinde görev bölümü yapacak yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Hüseyin Uysal, , Halil Bozkuş, Hasan Pınarcık, Hüseyin Ağlar, Deniz Koca, Oğuz Cömert, Levent Kalyoncu, Cem Koç, Olcay Ural, Tayfun Tarhan, Yusuf Zobar, Basri Kalay, Sertan Yalçın, Yücel Oktay, İsmail Aydın, Şafak Erel, Ufuk Çakmakoğlu, Ahmet Türk, Nurullah Öztekin, Selami Adakoğlu, Özkan Özyiğit. Denetim Kurulu Asil; Hasan Hasçelik, İrfan Duygu, Mustafa Sevinç. ASKF Delegeleri; Olcay Ural, Yusuf Zobar, İsmail Aydın.
(VK-SÖ-Y)

06.05.2017 19:43:43 TSI
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