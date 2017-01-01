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Kars'ın yüksek kesimlerinde kar örtüsü



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ın yüksek kesimlerinde erimeyen kar örtüsü mayıs ayının başlarında bahar ve kış manzarası oluşturuyor.

Çıldır Gölü etrafında bulunan dağların karı erimedi. Bugünler de yağan yağmur ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede yüksek kesimlerde arazisi bulunan köylü sakinleri daha ekimlerini yapamadı. Murat Avcı isimli köylü sakini, "Mayıs 2017 Çıldır Gölü'nün yüksek kesimlerinde kar var. Hava soğuk, rüzgar var. Henüz Kars'tan kış gitmiş değil." dedi.

Öte yandan Çıldır Gölüne giden vatandaşlar dağlarda gördüğü karın fotoğrafını çekmeyi ihmal etmiyor. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla selfie yapıyor.

(IÇ-AA-Y)



07.05.2017 08:35:44 TSI

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