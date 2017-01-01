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Başkan Tütüncü, hizmete giren sağlık merkezini denetledi

07 Mayıs 2017 Pazar, 09:32
Başkan Tütüncü, hizmete giren sağlık merkezini denetledi
Başkan Tütüncü, hizmete giren sağlık merkezini denetledi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'ni denetleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, modern binanın yeterliliğine, personelin titizliğine ve hastaların memnuniyetine tam not verdi.
Günlük programının dışında merkeze gelerek denetimde bulunan Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, binanın zemin katından en üst katına kadar tek tek tüm odalara girdi, tuvaletlerin temizliğini, cihazların çalışmasını kontrol etti. Sağlık İşleri Müdürlüğünün talasemi tanı merkezini, laboratuar hizmetlerini, evde bakım birimini ve ecza deposunu tek çatı altında toplayan sağlık merkezi, belediyenin hizmet binası yanında bulunuyor. Belediyenin atölyelerinin taşınması sonucu kazanılan alana yapılan bina, renkli ve modern yapısıyla beğeni topluyor.
Koruyucu hekimlik hizmeti
Yeni sağlık merkezinde belediye olarak koruyucu hekimliğe de önem vereceklerini açıklayan Başkan Tütüncü, halk sağlığı konularında bilgilendirme amaçlı eğitici seminerler de gerçekleştirileceğini duyurdu. Kepez Devlet Hastanesi, Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Antalya Bölge Hastanesi'nin yapımında büyük rol oynamış, 6 mahalleye sağlık ocağı yaptırmış olan Tütüncü, bu merkezle de Antalyalıları modern bir sağlık hizmetiyle buluşturduklarını söyledi.
(AA-

07.05.2017 09:40:50 TSI
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