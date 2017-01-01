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3'üncü Uluslararası Yörük Festivali coşkusu konserlerle devam ediyor

07 Mayıs 2017 Pazar, 09:37
3'üncü Uluslararası Yörük Festivali coşkusu konserlerle devam ediyor
3'üncü Uluslararası Yörük Festivali coşkusu konserlerle devam ediyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yörük Kültürünü dünyaya tanıttığı 3'üncü Uluslararası Yörük Festivali, konserlerle devam ediyor. Türk Halk Müziği'nin sevilen ezgileri ve bozkır esintileriyle Orta Asya'nın geleneksel müzikleri Antalyalılarla buluştu.
Festivalde ilk olarak adını Orta Asya'daki Tanrı Dağları'ndan alan Kırgızistan Halk Sanatçıları Ekibi Tengir Too sahne aldı. Kırgız halk ezgilerinin yanı sıra Türkçe eserler de seslendiren Tengir Too'ya Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ikinci gününde sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Çağlar Yağız sahne aldı. Yörüklerin ve festivale katılan Antalyalıların hep bir ağızdan söyleyip oynadığı türkülerle festival muhteşem Antalya manzarası eşliğinde devam etti. Daha sonra sahneye Tuva Özerk Cumhuriyeti'nden Antalya'ya gelen Halk Sanatçıları Ekibi Alash Ensemble çıktı. Geleneksel bozkır ezgileri eşliğinde dans gösterileriyle de büyük beğeni toplayan Alash Ensemble, konar- göçer Yörük kültürünü müzikle buluşturdu.
(AA-

07.05.2017 09:46:13 TSI
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