YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 3'üncü Uluslararası Yörük Festivali coşkusu konserlerle devam ediyor

3'üncü Uluslararası Yörük Festivali coşkusu konserlerle devam ediyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yörük Kültürünü dünyaya tanıttığı 3'üncü Uluslararası Yörük Festivali, konserlerle devam ediyor. Türk Halk Müziği'nin sevilen ezgileri ve bozkır esintileriyle Orta Asya'nın geleneksel müzikleri Antalyalılarla buluştu.

Festivalde ilk olarak adını Orta Asya'daki Tanrı Dağları'ndan alan Kırgızistan Halk Sanatçıları Ekibi Tengir Too sahne aldı. Kırgız halk ezgilerinin yanı sıra Türkçe eserler de seslendiren Tengir Too'ya Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ikinci gününde sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Çağlar Yağız sahne aldı. Yörüklerin ve festivale katılan Antalyalıların hep bir ağızdan söyleyip oynadığı türkülerle festival muhteşem Antalya manzarası eşliğinde devam etti. Daha sonra sahneye Tuva Özerk Cumhuriyeti'nden Antalya'ya gelen Halk Sanatçıları Ekibi Alash Ensemble çıktı. Geleneksel bozkır ezgileri eşliğinde dans gösterileriyle de büyük beğeni toplayan Alash Ensemble, konar- göçer Yörük kültürünü müzikle buluşturdu.

(AA-



07.05.2017 09:46:13 TSI

NNNN

