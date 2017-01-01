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Sözlü: "Yaşasın Türkçe konuşanlar, Türkçe yazanlar"

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, dünyanın dört bir yanından Adana'ya gelen edebiyatçılar ile buluştu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türk Dünyası'nın iletişim kanallarını kullanarak birbirine daha da yaklaştığını ifade ederek, "Yaşasın Türkçe konuşanlar, Türkçe yazanlar" dedi.

Sözlü, 3. Uluslararası Çukurova Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali için Adana'ya gelen edebiyatçılar ile buluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Sözlü, ilki gerçekleşen bu buluşmanın tekrarlanması gerektiğini söyledi. Geniş bir coğrafyaya yayılan Türkçenin uzakları yakınlaştırdığını ifade eden Sözlü, Türkçenin şiir dili olduğu bir dünyanın daha zarif ve daha yaşanılası olacağını aktardı.



"Türkçenin ortak paydası genişleyecek"

Geçmiş yıllardan bu yana bakıldığında Türk Dünyası'nın farklı ülkelerinde lehçe yakınlaşmalarının görülmeye başlandığını vurgulayan Başkan Sözlü, "Eminim ki önümüzdeki elli yılda Türkçenin ortak paydası genişleyecek, Türk Dünyası birbirine daha çok yakınlaşacak, aradaki lehçe farkı giderek kaybolacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük hayalim, Ankara'da basılan bir gazetenin Türkiye'den Uygur'lara kadar tüm Türkler tarafından okunup anlaşılmasıdır' sözüyle belirttiği hayali bizler yaşatacağız" dedi.



"Bir kez yükselen bayrak bir daha inmez"

Başkan Sözlü'nün konuşmasının ardından kürsüye çıkan Azerbaycan vatan gazisi Azerbaycan fahri diplomasını ve Azerbaycan bayrağını Başkan Sözlü'ye takdim etti. Bayrağı teslim alan Başkan Sözlü, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı gibi Azerbaycan bayrağının da büyük bedeller ödediğini söyleri. Sözlü, "Türkiye Cumhuriyeti'nden önce, Göktürklerden sonra Türk sıfatını kullanarak 1917'de Mehmet Emin Resulzade'nin önderliğinde bir kez yükselen bayrak bir daha inmez. Yine bu bayrak uğrunda 20 Ocak'ta büyük bedel ödeyen Azerbaycanlı şehitler, halk cephesinin lideri, milliyetçi Ebulfez Elçibey ve bugünkü modern Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'i rahmetle anıyorum" dedi.

Toplantının sonunda Borçalı Cemiyeti Başkanı Başkan Sözlü'ye plaket takdim ederken, Çukurova Edebiyatçılar Derneği Başkanı Halise Tekbaş da Başkan Sözlü'ye kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

(ADN-Y)



07.05.2017 09:50:53 TSI

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