YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da yetiştirilen 'bol paça' güvercinler güzelliği kadar fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Süs güvercini olarak da bilinen bol paça güvercinlerinin çifti neredeyse araba fiyatına satılıyor.

Erzurum'da gençlerin güvercin tutkusu zamanla ticari kazanca dönüştü. Besledikleri güvercinler arasında bazılarını otomobil fiyatına sattıklarını belirten Muhammet Çelebi, "Bol paça güvercinler çok özel kuşlar. Paçaları bol ve çok güzeller. Bunların ayrı özellikleri var. Süs güvercinidir ama aynı zamanda taklacıdır. Uzun mesafeden bırakıldığında geri geliyor" dedi.

Güvercin besleme alışkanlığının bir tutku olduğunu ifade eden Fatih Yılmaz ile Mustafa Emiroğlu'da, "Güvercinleri 6- 7 çeşit yemle besliyoruz. Bazılarının değeri otomobil fiyatı. Satışta yapıyoruz. Ayrıca güzellik yarışmalarına sokuyoruz. Bunların arasında kupa alan güvercinler var." diye konuştu.

(AA-AA)



07.05.2017 09:51:39 TSI

NNNN

