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Kepez'e yeni bir sanayi sitesi daha



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Ünsal Mahallesi'ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi gelişim alanındaki gecekondu sorununun ortadan kaldırılmasıyla, en az 200 yeni sanayi dükkanının oluşumunun önü açıldı.

Kepez Belediyesi Meclisi'nin mayıs ayı devam toplantısında, Akdeniz Sanayi Sitesi alanına girmiş gecekondulara tapularının verilmesi kararlaştırıldı. Karar, oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Tütüncü'nün 21 Mart'ta ziyaret ettiği mahalle sakinlerine verdiği söz de tutulmuş oldu.

Bir sanayi sitesi daha

Hem esnafın, hem de vatandaşın bu yöndeki beklentilerine cevap veren birçok adımı atmış olduklarını ifade eden Başkan Tütüncü, sanayinin gelişi alanındaki gecekonduların tapu sorununun çözümü ve sanayinin büyümesi konusundaki son adımları da attıklarını açıkladı. Sanayinin kuzey batısında yer alan 105 hak sahibine tapu sevinci yaşatırken, bu bölgeye en az 200 yeni dükkanın açılmasına olanak sağlandığını anlatan Tütüncü, "Böylece Kepez, küçük bir sanayi sitesine daha kavuşmuş olacak" dedi.

Yıl sonuna kadar tahliye bitecek

Vatandaşların ve esnafın mağduriyetlerini birlikte ortadan kaldırmaya özen gösterdiklerinin dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "105 hak sahibiyle ilgili tapulama kararı aldık. 2017 yılı sonuna kadar tapulama işini bitirmek, tahliyelerini gönül rızasıyla gerçekleştirmek için çalışacağız. Böylelikle vatandaşın mağduriyeti ortadan kalkarken Kepez küçük bir sanayi sitesine daha kavuşmuş olacak" diye konuştu.

(AA-



07.05.2017 09:52:21 TSI

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