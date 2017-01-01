YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz şehitleri anıldı



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Güzel Sanatlar Lisesi organizasyon ve öncülüğünde çevre illerden gelen güzel sanatlar liseleri ile 15 Temmuz şehitlerini anma birleşik orkestra koro konseri ve resim sergisi gerçekleştirildi. Kültür merkezinde düzenlenen organizasyona çok sayıda vatandaş katıldı.

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Abdullah Taşpınar, öğrenci ve katılımcılara 15 Temmuz ruhuyla ilgili konuşma yaptı. Taşpınar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öncülüğünde bir organizasyon yapmak istedir. Adana, Mersin, Osmaniye, Aksaray, Kayseri güzel sanatlar liseleri ile birlikte, 15 Temmuz şehitlerini anma birleşik orkestra konseri ve resim sergimizi gerçekleştirmekle gurur duyuyoruz. Güzel sanatlar liselerimizin sanatsever oldukları kadar vatansever olduklarının da açık bir izahı olsun istedik."

Öğrencilerin hazırladığı konser ve resim sergisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı

(YE-AÖ-Y)



07.05.2017 09:56:12 TSI

NNNN

