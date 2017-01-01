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Yörük kültürü Antalya'yı sardı

07 Mayıs 2017 Pazar, 09:55
Yörük kültürü Antalya'yı sardı
Yörük kültürü Antalya'yı sardı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3'üncü Uluslararası Antalya Yörük Festivali'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kentin çeşitli noktalarına üzerinde Durdoo, Velesbit gibi Yörüklere has kelimelerin yer aldığı uyarı ve bilgilendirme levhaları yerleştirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Yörük Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen 3'üncü Uluslararası Antalya Yörük Festivali coşkusu tüm kenti sardı. Temsili Yörük göçüyle başlayan ve Karaalioğlu Parkı'nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan festival, Yörük kültürünü gelecek nesillere taşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, festival nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Festivale ve Yörük kültürüne dikkat çekmek, farkındalık yaratmak amacıyla Antalya'nın çeşitli noktalarına Yörüklere has kelimelerin yer aldığı uyarı ve bilgilendirme levhaları konuldu.
Durdoo, seyil, velesbit
Konyaaltı Varyantı üzerindeki seyir terasına, Yörük dilinde sahil anlamına gelen "Konyaaltı Seyili" yazılı bilgilendirme levhası yerleştirildi. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir noktaya da Yörük dilinde Dur anlamına gelen "Duroo" levhası dikildi. Dönerciler Çarşısı önündeki bisiklet yoluna da "Velesbit Yolu" levhası konularak, altına 'Yörükler bisiklete velesbit der', bilgisi yazıldı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca kentin dört bir yanındaki bilbordlarda da benzer bir çalışmaya imza attı. Bilbordlar, Yörük dilindeki kelimelerle donatılarak, festivale dikkat çekildi.
(AA-

07.05.2017 10:04:21 TSI
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