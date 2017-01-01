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Örnek şehrin örnek kütüphaneleri



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Herkes İçin Kütüphane Projesi kapsamında Antalya'da bir toplantı yapıldı. Toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin üç kütüphanesi örnek olarak sunuldu.

Herke İçin Kütüphane Projesi kapsamında Antalya'da yapılan değerlendirme toplantısına Türkiye'nin dört bir yanından 170'i aşkın kütüphaneci katıldı. Proje Direktörü Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük projenin amacını ve geride kalan bir yıl içerisinde yapılanları anlattı. Konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden övgü ile bahseden Prof. Dr. Emin Küçük, yeni kütüphaneler için yeni hibeler verileceğini belirtti. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine 21 adet bilgisayar hibe edilmişti. Mehmet Emin Küçük konuşmasında bu yıl da bu kütüphanelere projeksiyon cihazı ve yazıcı hibe edileceğini dile getirdi.

Toplantı sonunda Merzifon, Bitlis, Gaziantep, Kayseri, Antalya belediyeleri kütüphane sorumluları faaliyetleri ile ilgili birere sunum yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün kütüphanecilik faaliyetleri ve projeleri katılımcıların ilgi ve beğenisini topladı.

(AÖ-Y)



07.05.2017 10:05:40 TSI

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