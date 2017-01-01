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Erzurum'da ilkokul öğrencileri Camii'de buluştu



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ERZURUM (İHA) - Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsan ve Medeniyet Hareketi Erzurum Derneği'nin yürütmekte olduğu Erzurum Değerler Eğitimi Projesi (EDEP) kapsamında ilkokul öğrencileri Ulu Camii'de öğlen namazında buluştular. Yaklaşık 300 çocuk namaz öncesi ve sonrası Ulu Camii'nin tarihi ile ilgili bilgi aldılar.

Namaz çıkışı öğrencilere İMH Erzurum Derneği tarafından çeşitli hediyeler verildi. Erzurum'un sembolü çifte minareli medrese öğrencilerle beraber gezildi.

Program sonrası İMH Erzurum Dernek Başkanı Fahri Güzel, "Yarınlarımızın göz bebeği olacak yavrularımızı yetiştirmek için her hafta sonu 10-15 kişilik gruplara Kuranı Kerim, İlmihal, Siyer ve medeniyetimizin değerleri öğretilmeye çalışıldı. Edep projesi kapsamında çeşitli sosyal etkinlikler de yapıldı. Bize bu projede destek olan; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'na, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'a, Proje koordinatörleri Zülküf Yılmaz'a, Betül ve Mine Aydın kardeşlere ve Atatürk Üniversitesi'nde sadece öğrencilik yapmayıp, üniversiteyi bir adanmışlık mektebi görüp, kendilerini şehrimizin evlatlarına adayan "Genç Hareket" eğitim gönüllülerine teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

(ERZ-Y)



07.05.2017 10:09:32 TSI

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