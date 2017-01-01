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"Cezaevi otopark güven timi" işbaşında

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:23
"Cezaevi otopark güven timi" işbaşında
"Cezaevi otopark güven timi" işbaşında

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan mahkum yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların araçlarını güvenli park etmeleri için 'cezaevi otopark güven timi' göreve başladı.
3 ceza infaz kurumunu bünyesinde barındıran Kürkçüler Cezaevi Kampusu dış kısmında yer alan, ziyaretçilerin araçlarını park ettiği ortak alanın otopark olarak kullanılması üzerine, cezaevi yönetimi, hırsızlık gibi olayların önüne geçebilmek, toplumda infial oluşturabilecek olayın yaşanmasını engellemek, giriş çıkışı kontrol altına almak için geçen ay çalışma başlattı.
Bu kapsamda nisan ayı başında otoparkın etrafına yeni çit çekilmesi, bekçi kulübesi yapılarak bariyer konulması, aydınlatma direği ve kamera konulmasına yönelik adımlar atıldı.
Öte yandan, alana asfalt yol yapılması için belediye tarafından yapılan stabilize çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca otoparkın ve nizamiye giriş kapısının güvenliğini sağlamak amacıyla bir infaz koruma memuru gözetiminde üç hükümlü görevlendirildi.
'Cezaevi otopark güven timi'nin, görüş saatleri olan 08.00-17.00 saatleri arasında yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların otoparka bıraktığı araçların kontrolünü yapıp herhangi bir olay yaşanmaması için görev yapacağı bildirildi.
(ADN-Y)

07.05.2017 10:32:13 TSI
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