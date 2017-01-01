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ALES'de son 15 dakika kuyruğu

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:27
ALES'de son 15 dakika kuyruğu
ALES'de son 15 dakika kuyruğu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar oturumuna geç kalmamak isteyen vatandaşlar, bina önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Sınav hazırlıklarının tamamlanması amacıyla saat 10.00'da başlayacak oturuma 15 dakika kala binaya alım yapıldı. Son 15 dakikaya kalmak istemeyenler ise bina önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle kapıların kapanmasına son 5 dakika kaldığında birçok kişi koşmaya başladı. Bina görevlileri de süreyi hatırlatarak, kişilerin hızlı olmasını istedi.
(MSY-

07.05.2017 10:36:28 TSI
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