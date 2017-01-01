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DAK ekibi mahsur kalan bisikletçileri kurtardı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Dorlion Arama Kurtarma ekibi, aşırı yağmur sonucu Mayıslar Köyü mevkiindeki bulunan ormanda mahsur kalan bisikletçileri kurtardı.

Bisiklet festivali için birçok kentten Eskişehir'e gelen bisikletçiler, Mayıslar Köyü mevkiinde orman içi bisiklet sürüşü yaparken aşırı yağmur sonucu yolda mahsur kaldı. Festivalin son gününde orman içi bisiklet sürüşü yaparken, aşırı yağmur yağması sebebiyle çamurlaşan rotada mahsur kalan bisikletçiler ve yaya olarak köye devam etmek zorunda kaldı. Daha sonra yapılan ihbar üzerine, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) gönüllülerinden oluşan ekip Eskişehir'den hareket ederek, Mayıslar Köyü'ne gitti. Bisiklet grubuna ulaşan DAK ekibi, bisikletçilere su takviyesinde bulunarak, yürüyemeyecek durumda olan bisikletçileri araç ile Mayıslar Köyüne getirdi. Ardından 78 kişilik bisiklet grubu bisikletlerini rota üzerinde bir yere bırakıp yaklaşık 8 kilometre yürüyerek köye iniş yaptı. Köyden temin edilen traktörler ile bisikletler daha sonra köye getirildi.

Dorlion Arama Kurtarma (DAK) Başkanı Ömer Canayakın, yapılan kurtarma operasyonu hakkında konuşarak, "Bu operasyonda festivale katılmış bisiklet severlerin herhangi bir kaza yaşamadan köye ulaşmış olmalarından dolayı mutluluk duyuyorum. Operasyon ve yapılan tatbikatta ekibimin gösterdiği başarıdan dolayı tüm DAK ekibini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Festivale katılan bisikletçiler ise, "Eskişehir'den gelen Dorlion Arama Kurtarma ekibine gösterdikleri çaba ve ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Festivale katılan bisiklet severlerin herhangi bir kaza yaşamamış olmasından mutluyuz" şeklinde konuştu.

Öte yandan DAK ekibi, operasyon sonrası boş durmayarak, Mayıslar Köyü, orman içinde bir de tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği, kaybolan iki kişinin olduğu, birinin ise yaralı olduğu söylendi. DAK ekibi kaybolan şahıslara zorlu arazi şartlarında ulaşarak, yaralıya ilk yardım yaptı. Ardından yaralıyı 5 kilometre sedye ile taşıyarak Mayıslar Köyü'ne tahliyesini sağladıktan sonra tatbikatı başaralı bir şekilde sonlandırdı.

(MK-



07.05.2017 10:38:21 TSI

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