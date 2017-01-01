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Yüreğir'de kentsel dönüşüme hız verilecek

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:09
Yüreğir'de kentsel dönüşüme hız verilecek
Yüreğir'de kentsel dönüşüme hız verilecek
- Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan:
- "Kentsel dönüşümü daha hızlı yapmak için arayışlarımız sürüyor"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ilçede kentsel dönüşümü daha hızlı yapmak için arayışlarının sürdüğünü belirtti.
Başkan Çelikcan, belediye meclis üyelerine Yavuzlar Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yüreğir'in kentsel dönüşüme diğer ilçelerden yerlerden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyen Çelikcan, "Yüreğir'deki yapıların büyük çoğunluğu gecekondulardan oluşmaktadır. Kentsel dönüşüm dünyanın en zor işlerinden biri. Çok şükür Kışla Mahallemizde Adana'da ilk yerinde kentsel dönüşümü tamamladık. Vatandaşlarımız yeni konutlarına kavuştular. Yüreğir'in değişik bölgelerinde de çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.
Yavuzlar Mahallesi'nde 55 dönüm alan üzerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Çelikcan, şöye devam etti:
"Yüreğir'de kentsel dönüşümü daha hızlı yapmak için arayışlarımız sürüyor. TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Yüreğir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm alanı ilan ettiğimiz yerlerde çalışmaları yürütüyoruz. Yavuzlar Mahallesi'ni belediyemiz eliyle yürütüyoruz. Burada vatandaş görüşmeleri sürüyor. Mevcutta 401 bağımsız bölüm ve 93 iş yeri varken, yeni yapacağımız projede 860 konut 101 iş yeri cami, kapalı pazar yeri, kreş, spor alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve süs havuzları da olacak. Yapacağımız kapalı semt pazarı alanı 4 bin metrekare olurken cami alanı ise 2 bin 470 metrekare olacak."
Yavuzlar Mahallesi'ndeki bu projenin hayata geçmesiyle Yüreğir'in modern ve yaşanılabilir konut alanlarına kavuşacağını ifade eden Başkan Çelikcan, "Vatandaşlarımız çıkmaz sokaklardan ve yeşil alanı olmayan yerlerden kurtulup sosyal donatıları olan yerlerde yaşamlarını sürdürecekler" dedi.
(ADN-Y)

07.05.2017 11:18:42 TSI
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