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Dağdan topladıkları otları satarak geçimlerini sağlıyorlar



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan vatandaşlar, dağlardan topladıkları şifalı otları satarak geçimlerini sağlıyor.

Baharın gelişiyle birlikte dağlarda yeşeren şifalı otları toplayarak el tezgahlarında satan vatandaşlar, ailelerinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Dağların yüksek kesimlerinde yetişen uçkun, çiriş, kenger, sirmo, kaniberg gibi otları toplayarak çarşı merkezinde kurdukları tezgahlarda satışa sunan vatandaşlar, müşterilerinin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Dağlardan kendi imkanlarıyla topladıkları şifalı bitkileri satarak ailesini geçindirdiğini ifade eden Alican Aydın isimli vatandaş, "Memleketimizde yapacak başka bir iş yok. Bu işi yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz. Bahar aylarında şifalı bitkiler, kış aylarında ise balık, sebze ve meyve satarak aile bütçeme katkı sağlamaya çalışıyorum" dedi.

Doğal yetişme alanı bulunan şifalı otların ömrünün az olduğunu dile getiren Mehmet Aydın ise "Karların erimesi ile birlikte dağlarda şifalı bitkiler çıkmaya başlar. Bizler de bu bitkileri toplayarak şehirde satıyoruz. Uçkunun destesini 2 TL, kengerin kilogramını 2 TL'den satıyoruz. Bitki satışı bizim için oldukça güzel bir iş. Ama zaman kısa olduğu için kötü. Tüm işimiz bir ay içerisinde bitiyor. Bir ay içerisinde ne kadar çok çalışırsak, o kadar fazla kazanıyoruz. Genelde guruplar halinde çalışıyoruz. Bir ayda olsa iş bulup çalışmak güzel" diye konuştu.

(VE-ATL-SÜ-Y)



07.05.2017 11:20:23 TSI

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