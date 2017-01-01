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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama



IĞDIR (İHA) - Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 105 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 105 gram uyuşturucu madde ile 30 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Ticaretini Yapmak" suçundan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 1'i tutuklanırken diğer şüpheli şahıslar ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

(ET-Y)



07.05.2017 11:22:47 TSI

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