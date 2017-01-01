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Çorlu'da çamur ve toz çilesi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Ömerler Mahallesinde yağışlı havalarda çamur, normal zamanlarda ise toz çilesi yaşanıyor.

Çorlu ilçesinin Ömerler Mahallesinde uzun süredir yollarının yapılmadığı için yağışlı havalarda çamur, güneşli zamanlarda ise toz çilesi yaşanması vatandaşları bıktırdı. Vatandaşlar, yollarının yapılması için Çorlu Belediyesi'ne yaptıkları müracaatların kayıtsız kaldığını belirterek, "Belediye tarafından geçen Aralık ayında yollarınızı yapıyoruz diye döktükleri malzeme yağmur yağınca çamura, yerler kuruyunca toza dönüşüyor. Toz ve çamur çilesinden biran önce kurtulmak istiyoruz. Belediye yetkililerinden yollarımızı yapmalarını, bu çileden bizleri kurtarmalarını istiyoruz" dedi.

(MA-MEF-Y)



07.05.2017 11:28:04 TSI

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