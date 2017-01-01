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Görüntü kirliliğine neden olanlara ceza

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:20
Görüntü kirliliğine neden olanlara ceza

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesinden kentte inşaat kalıntıları ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların yarattığı görüntü kirliliğine neden olanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
Van'da görüntü kirliliğine neden olan inşaat kalıntıları ve yıkım kararı olup da yıkılmayan binalarla ilgili Van Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İmar ve Şehircilik, Zabıta ile Çevre ve Koruma Daire başkanlıkları bir araya gelerek görüntü kirliliğinin önüne geçmek için toplandı. Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer'in de katıldığı toplantıda, 2011'deki Van depreminde yıkım kararı alınmasına rağmen yıkılmayan binaların ve inşaat kalıntılarının yarattığı görüntü kirliliğinin önlenmesi konuları görüşüldü. Toplantıda görüntü kirliliği nedenlerinin acilen ortadan kaldırılması çalışmaların hemen başlatılması kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda, "Görüntü kirliliği oluşturan görüntülerin yok edilmesi için inşaat sahiplerine gerekli tedbirlerin alınması konusunda ikazlar yapılacak. Yapılmadığı takdirde cezai işlem uygulanacak" denildi.
Van depreminde ağır hasar görüp de yıkılmayan binalar veya yıkılıp da kaldırılmayan kalıntılar için de kararların alındığı toplantıda, "Yıkım kararı olan binaları mülk sahipleri yıkmadığı takdirde yapılar Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılacak. Yıkımdan doğan maliyette mülk sahibinden istenilecek" ifadeleri kullanıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, alınan kararlarla Van'ın daha yaşanılır bir kent olması için çabaladıklarını belirterek, "Deprem sonrasında yıkılan veya yıkılmayan binalar görüntü açısından kirlilik arz ediyor. Bunun dışında inşaat sezonun başlamasıyla da ortaya çıkan bir görüntü kirliliği söz konusu. Biz aldığımız kararla bu kötü görüntülerden kurtulmak istiyoruz. Yine inşaatı biten binaların çevresinde ve yollarda biriken inşaat artıkları, moloz, kum, çakıl gibi çevre kirliliğine neden olan tüm unsurlardan temizlenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz. Aksi takdirde belediyemizin bu ikazlarına rağmen bu görüntü kirliliğin devam ettirenler hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Mülk sahiplerinden bu konuda daha hassas davranmalarını rica ediyorum" diye konuştu.
(ATL-SÜ-Y)

07.05.2017 11:30:02 TSI
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