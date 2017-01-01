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Bağımlılığın olumsuz etkilerini resimle anlattı birinciliği kaptı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - TED Şanlıurfa Koleji öğrencisi, Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışmasında resim dalında il birincisi oldu

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığının, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamak, onlara sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini anlatmak amacıyla her ilde düzenlediği Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışmasında, TED Şanlıurfa Koleji öğrencisi Zeynep Sude Çalışkan Şanlıurfa il birincisi oldu.

Bu yıl "Bağımlılık" konusunda, şiir, kompozisyon, resim, afiş, karikatür, kısa video olmak üzere düzenlenen yarışmaya, Şanlıurfa'da devlet ve özel okullarda eğitim gören çok sayıda öğrenci katıldı. Yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme sonucunda, resim dalında TED Şanlıurfa Koleji öğrencisi Zeynep Sude Çalışkan'ın eseri birinciliğe layık görüldü. Bağımlılığın olumsuz etkilerini yaptığı resimle en güzel şekilde anlatan Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şanlıurfa Şubesinin birlikte düzenlediği törenle ödülünü aldı. Zeynep Sude Çalışkan, başarı belgesinin yanı sıra 500 Türk Lirası ödülünün de sahibi oldu. Çalışkan, yarışmaya katıldığı eserin birinciliğe değer görülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat da Zeynep Sude Çalışkan'ın elde ettiği başarının, tüm TED Şanlıurfa ailesini gururlandırdığını ifade etti. Bağımlılığın, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu olduğunu belirten Şamat, Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışmasının da dünyanın geleceğini tehdit eden bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak için çok önemli ve yerinde bir adım olduğunu kaydetti. Şamat, "Daha sağlıklı bir gelecek için çocuklarımıza alkol, uyuşturucu, kumar ve internet gibi bağımlılıkların olumsuz etkilerini anlatmaya devam etmeliyiz" dedi.

(Şİ-SD-Y)



07.05.2017 11:31:33 TSI

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