AK Parti Kırıkkale'de İl Danışma Meclisi toplantısı düzenledi

Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - AK parti Kırıkkale teşkilatı düzenlediği İl Danışma Meclisi toplantısı ile bugüne kadar kat ettikleri yolu ve ilerleyen süreçte yapılabilecekleri değerlendirdi.

AK Parti Kırıkkale İl Danışma Meclisi Toplantısı Kırıkkale Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya Kırıkkale Milletvekilleri Abdullah Öztürk, Ramazan Can, Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı katıldı.

Bu seçimin bir nihayet olmadığını alınan sonuç itibari ile teşkilat üyelerinin vatandaşlarımıza teşekkür borçlu olduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay, "Bütün Kırıkkaleli esnaflarımızı nasıl referandumdan önce kapı kapı dolaştıysak esnaflarımıza gittiysek, sivil toplum örgütlerine gittiysek, gazeteleri gezdiysek, radyolarda Kırıkkaleli hemşerilerimize referandumu anlatıp desteklerini istediysek yine aynı şekilde aynı çalışmaları başlatacağız ve esnaflarımıza tek tek gidip onlara teşekkür edeceğiz. Bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz diyeceğiz ve Kırıkkale'de bizim almış olduğumuz oy yüzde 63 değil biz Kırıkkale'de yüzde 100 oy aldık diyeceğiz ve her arkadaşımıza ayrım yapmaksızın teşekkür edeceğiz onların gönlünü alıp gönlüne gireceğiz. Bu çalışmaları biz teşkilatımız olarak başlattık hem aynı gün içerisinde esnaf gezerek hem de gazeteler ve sivil toplum örgütlerinden her gün bir tane sivil toplu örgütümüze giderek onlara teşekkürlerimizi ediyoruz. Doğal olarak buna şaşırıyorlar diyorlar ki yine geldiniz seçim mi var, hayır seçim yok biz buraya siz teşekkür etmeye geldik sizlerden Allah razı olsun AK Parti kurulduğu günden bugüne bize hep destek verdiniz diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim yolumuz hak yolu"

Bu yola başlarken en başında beri durmak yok yola devam dediklerini belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Hala diyoruz ki durmak yok yola devam çünkü bizim yolumuz hak yolu. Nerede olursak olalım, sandık başından en tepesine kadar bu davanın insanları bu hak yoluna gönül vermiş insanlar. Aslına bakarsanız bir büyüğümüzün söylediği gibi insanın hayatını dahi vereceği bir davası olmazsa o hayat boşuna yaşanmış derler. Bizim davamızda, bunu 15 Temmuz'da gösterdik, gerekirse hayatımızı verebileceğimiz bir davadır. Rabbime şükürler olsun 15 Temmuz'da meydana ilk inen şehir olan Kırıkkale bunu gösterdi. 16 Nisan'da da gece gündüz çalıştık hep beraber ve mahcup olmadık. Kırıkkale'mizde fevkalade mükemmel bir sonuç elde ettik, ama yaptık bitti değil biz her zaman çalışmaya hazırız. Çünkü bizim davamız hak davası." dedi.

"Teşkilat başarısında Türkiye beşincisi olduk"

Kırıkkale olarak teşkilat başarısında Türkiye beşincisi olduklarının altını çizen Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, "Dinamik bir teşkilatın olması önemli, her ay divan toplantıları yapılıyor diye, dışardan bakanlar söylemiştir. İşte bu divan toplantılarının yapılmasının semeresini işte biz bu seçimlerde görüyoruz. Dinamik tutuyoruz, şevkli tutuyoruz, sanki yarın bir seçim olacakmış gibi gayretliyiz iştahlıyız. Allah bundan geri koymasın, ben Kırıkkaleli olmaktan gurur duyuyorum AK Partili olmaktan gurur duyuyorum. 17 Nisan Türkiye içinde mazlumlar içinde haklı bir güne uyanacağımız bir gün diye hep söyledik. Bakın geçen hafta izledik Suriye'de 7 senedir devam eden savaşın bitmesi için tek gayret gösteren ülkenin Türkiye olduğunu şükürler olsun ki dünya aleme gösterdik." şeklinde konuştu.

07.05.2017 11:43:20 TSI

