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Van zabıtası inci kefali nöbetinde

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:34
Van zabıtası inci kefali nöbetinde
Van zabıtası inci kefali nöbetinde

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan '4. Zabıta İstişare Koordinasyon Toplantısı'nda av yasağı başlayan inci kefali (Van Balığı) balığının korunması için denetimlerin arttırılması kararı alındı.
Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen ve 13 ilçe zabıta müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı 4. Zabıta İstişare Koordinasyon Toplantısı, büyükşehir belediyesinde yapıldı. Zabıtayı ilgilendiren birçok konunun değerlendirildiği toplantıda, av yasağı başlayan inci kefali ile ilgili Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa Akkuş, balığın korunmasına yönelik bir sunum yaptı. İnci kefali balığının yumurtlama döneminde yaptığı uzun yolculuğa sayılı günler kaldığını belirten Akkuş, balığın üreme döneminde izlediği göç yollarında alınacak tedbirlerle ilgili bilgiler verdi. Akkuş, "Arazide güvenlik güçlerince inci kefalinin korunması için çeşitli tedbirler alındı. Şehir içerisinde de tedbirler gerekir. Bu mücadelede zabıtada önemli bir yerde duruyor. Hep beraber değerimizi koruyacağız. Verdikleri destekten ötürü Van Büyükşehir Belediyesine ve Zabıta Daire Başkanı Halis Barut'a teşekkür ediyorum" dedi.
Toplantıda bir konuşma yapan Van Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Halis Barut, balığın tüketilmemesi konusunda halkın gereken tepkiyi göstermesinin önemli olacağını belirtti. Kaçak avcılığın önüne geçilmesi için zabıtalar olarak kesintisiz mücadele sarf edeceklerini söyleyen Barut, "Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve 'Van balığı' olarak anılan inci kefali endemik bir türdür. Van için çok kıymetli bir değer olan inci kefali; binlerce kişiye ekmek kapısı olup, ekonomimize de önemli katkı sunmaktadır. Avlanma yasağı döneminde kaçak avcılığın önüne geçilerek balığın neslinin devam etmesi sağlanmalıdır. Av yasağı dönemi olan 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihlerinde halkımız bu balığı tüketmezse ve tüketenlere tepki gösterirse bu değer gelecek kuşaklara taşınacaktır" dedi.
Zabıtanın belediyenin kolluk kuvveti olduğunu ifade eden Barut, "Zabıta memurları şehri ilgilendiren her konuda sorumluluk sahibidir. Şehir içindeki trafik, kaldırımlar, inşaatlarda dahil her alan ve mekan zabıtanın görev alanı içerisindedir. Vatandaşımızın rahat ve huzurlu bir biçimde yaşamlarını devam ettirebilmesi için zabıta her an her yerde sorumluluklarını yerine getirmelidir" diye konuştu.
(ATL-SÜ-Y)

07.05.2017 11:43:48 TSI
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