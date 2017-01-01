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Yunusemreli miniklerden muhteşem yıl sonu gecesi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri, Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen yıl sonu gecesinde izleyenleri büyüledi.

Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri bir yılın yorgunluğunu düzenledikleri yıl sonu etkinliğinde attı. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen geceye Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin, MAYEB AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kadıoğlu, MAYEB AŞ Genel Müdürü Mustafa Gürler, Belediye Meclis Üyesi Taner Çiçek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel, Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Sak ile öğrencilerin aileleri katıldı. Miniklerin hazırladığı gösteriler büyük alkış aldı. Heyecanları gözlerinden okunan çocuklarının bu özel anını ölümsüzleştirmek isteyen veliler ise bu anları kameraya almayı ihmal etmedi. Gecede velilere seslenen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak sosyal projeleri önemsediklerini belirtirken her geçen gün hanım lokali, çocuk kültür sanat merkezi ve gündüz bakımevine bir yenisini eklediklerini söyledi. Gecede emeği geçen herkesi kutlayan Başkan Çerçi, "Biz bir yandan büyük projeler yaparken bir yandan da sosyal projelere imza atıyoruz. Hanım lokali, çocuk kültür sanat merkezi ve gündüz bakım evlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Bir insanın kişiliği çocuk yaşta oluşur. Geleceğin büyükleri olan çocuklarımızın eğitiminde değerlerine bağlı, iyi bir birey olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı bu bilinçle yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Konuşmalardın ardından önümüzdeki eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayacak öğrencilere belgeleri verildi. Eğitim hayatına başlayacak öğrencileri kutlayan Başkan Çerçi ve beraberindekiler miniklere belgelelerini teslim ederken; minikler de gecelerine katılan Başkan Çerçi ve davetlilere çiçek takdim etti.

(AY-Y)



07.05.2017 11:44:05 TSI

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