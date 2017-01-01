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Muratpaşa'da yeni nesil eğitim dönemi başlıyor

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:42
Muratpaşa'da yeni nesil eğitim dönemi başlıyor
Muratpaşa'da yeni nesil eğitim dönemi başlıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencileri için tasarım, elektronik, robotik ve kodlama başlıklarını buluşturan 'yeni nesil eğitim sistemine' geçiyor. Bu sistemde çocuklar 3 boyutlu yazıcılarla, elektronik devrelerle çalışacak, akıllı telefon ve tabletler için uygulamalar, oyunlar tasarlayacak, devreleri birleştirip robotlar yapacak.
Rekabetin yerine paylaşmayı, paranın yerine yeteneği, ezber bilgi yerine deneyimi koyan yeni nesil eğitimi sisteminde çocuklar; 3 boyutlu yazıcılarla, tasarım yazılımları, CNC cihazlarıyla çalışacak, lazer kesicileri kullanmayı öğrenecek, elektronik - robotik ve yazılım-kodlamayla birer ürüne dönüştürecek.
Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek ve Zeytinköy'de bulunan bilim ve eğitim merkezlerinde verilecek eğitim 3 ay sürecek. 7 - 14 yaş arası çocukların katılabileceği derslerde her sınıf en fazla 20 öğrenciden oluşacak. Dersler, 4 uzman teknik personel ve 1 süpervizör olmak üzere 5 kişilik bir ekip tarafından verilecek. Dersler ücretsiz olacak.
Kontenjanı bin öğrenciyle sınırlı olan yeni nesil eğitim sisteminde sınıflar yaş ve eğitim saatleri, okul ve ev mesafeleri göz önüne alınarak oluşturulacak.

07.05.2017 11:51:06 TSI
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