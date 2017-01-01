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Liseli öğrencilere tecrübelerini aktardı

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:48
Liseli öğrencilere tecrübelerini aktardı
Liseli öğrencilere tecrübelerini aktardı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, Tarihi Bedesten Nikah Salonunda düzenlediği konferansta Manisa Lisesi öğrencileri ile Manisa Lisesi eski Müdürü ve Eğitimci, Yazar Kadir Keskin'i buluşturdu.
Manisa Lisesi eski müdürü ve Eğitimci, Yazar Kadir Keskin, Şehzadeler Belediyesi'nin Tarihi Bedesten'de düzenlediği konferansta, Manisa Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek eğitimin önemi ile ilgili konferans verdi. Düzenlenen konferansa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de katılarak öğrencilere birikimlerini anlattı. Şehzadeler Belediyesi olarak eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çelik "Manisa Lisesi, Şehzadelerin, Manisa'nın en köklü okullarından bir tanesidir. Şehzadeler Belediyesi olarak bir eğitim, öğretime büyük önem veriyoruz. Kurulduğumuz günden beri en büyük yatırımın insana yapılan yatırım, gençliğimize yapılan yatırım olduğunun bilinci içerisindeyiz. İlçemiz sınırlarındaki 65 Mahallemizdeki tüm okullarımıza destek olduk. Manisa Lisesinin bahçesinde de 2 adet çok güzel tenis kortu yaptık. Bunun yanı ıra okullarımızda bahçe düzenlemesi, boyası ve farklı ne talepler geldiyse onları da yerine getirmeye çalıştık. Tenis kortumuzun kurulmasının ardından takip ettiğim kadarıyla da okulumuz bünyesinde başarılı tenisçiler yetişiyor, bu da beni son derece mutlu ediyor. Eğitim adına ne yapsak azdır" dedi. Konuşmaların ardından Eğitimci Yazar Kadir Keskin öğrencilere sunumlarını gerçekleştirdi.
(AY-Y)

07.05.2017 11:57:08 TSI
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