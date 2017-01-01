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Anadolunun en etkin 50 iş insanı

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:48
Anadolunun en etkin 50 iş insanı
Anadolunun en etkin 50 iş insanı
- Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Ekonomist dergisinin "Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı" araştırmasında 22. sırada yer aldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Tiryaki Holding ve Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Ahmet Tiryakioğlu, Ekonomist Dergisinin 2017 yılı "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasında, 22'inci sırada yer aldı.
Ekonomist Dergisi bu yıl altıncısını düzenlediği Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasının 2017 sonuçlarını açıkladı. Gaziantepli sanayici ve iş adamlarının listenin en başında yer aldığı araştırmada, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, bu yılda ilk sıradaki yerini korurken, Tiryaki Holding ve GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise 22. sırada yer aldı. Tiryakioğlu, 2015 yılında yapılan "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı araştırmasında ise 27'inci sırada yer almıştı. Anadolu'nun en etkin iş adamları arasında gösterilen Ahmet Tiryakioğlu için dergide, "Gaziantep'te mercimek işleme tesisiyle iş hayatına adım atan Tiryakioğlu ailesi, bugün Türkiye'nin en büyük tarım işletmelerinden birisine sahip. Tiryaki Agro, Gaziantep, Mersin, Trabzon, Çorum ve Bandırma'daki tesislerinde üretim yapıyor. 80 ülkeye ihracat yapan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ahmet Tiryakioğlu için aynı zamanda Gaziantep Ticaret Borsası Başkanlığı görevini de yürütmekte" denildi. Tiryakioğlu'nun Gaziantep Ticaret Borsası'nda sürdürdüğü çalışmalara da değinildiği dergide, "Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı et borsası ve et halini Gaziantep'e kazandıracak girişimin öncüsü oldu. 30 bin metrekarelik Et Borsası ve Hali'nin temeli önümüzdeki ay atılacak" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca dergide Anadolu'nun en etkin iş insanları için "Kurdukları şirketlerle bulundukları kentleri zenginleştiren, istihdam sağlayan, vergi rekoru kıran, yaptıkları sosyal yatırımlarla bölgelerini kalkındıran bu isimler, Anadolu'ya yön veriyorlar" denildi.
(SD-Y)

07.05.2017 11:57:11 TSI
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