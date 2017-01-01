YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi



MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Salı günü, Anamur ilçesi Karadere ve Ören mahallerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Kale Caddesi'ne 09:00-16:00 saatleri arasında, Kumkuyu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Silifke Caddesi ve Atatürk Caddesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Tömük Mahallesi Mehmet Ali Coşkun Caddesi, Bozkoyak Caddesi ve Karahıdırlı Caddesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülnar ilçesi Taşoluk Mahallesi, Yarmasu Mahallesi, İshaklar Mahallesi ve Bolyaran Mahallesi'ne 14:00-17:00 saatleri arasında, Mut ilçesi Güllük Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesi ile Narlıkuyu Mahallesi Göztepesi Sokak, Keşlik Sokak, Atatürk Caddesi, Kavlaklı Caddesi, Tereli Sokak, Sakızlı Sokak, Suluca Sokak ve Şahpa Sokak'ta 09:00-17:00 saatleri arasında, Balandız Mahallesi Balandız Sokak'ta 09:30-17:30 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Bolatlı Mahallesi, Sağlıklı Mahallesi, Kayadibi Mahallesi, Dadalı Mahallesi, Eskişehir Mahallesi, Çamtepe Mahallesi, Kurbanlı Mahallesi ve Akgedik Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında, Çiçekli Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, Aladağ Mahallesi, Cırbıklar Mahallesi, İncirgediği Mahallesi ve Kumdere Mahallesi'nde 10:00-18:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, Turunçlu Mahallesi, Demirtaş Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi ve Alsancak Mahallesi ile Turgut Türkalp Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

(ADN-Y)



07.05.2017 11:58:46 TSI

NNNN

