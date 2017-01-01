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Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:49
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Salı günü, Anamur ilçesi Karadere ve Ören mahallerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Kale Caddesi'ne 09:00-16:00 saatleri arasında, Kumkuyu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Silifke Caddesi ve Atatürk Caddesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Tömük Mahallesi Mehmet Ali Coşkun Caddesi, Bozkoyak Caddesi ve Karahıdırlı Caddesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülnar ilçesi Taşoluk Mahallesi, Yarmasu Mahallesi, İshaklar Mahallesi ve Bolyaran Mahallesi'ne 14:00-17:00 saatleri arasında, Mut ilçesi Güllük Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesi ile Narlıkuyu Mahallesi Göztepesi Sokak, Keşlik Sokak, Atatürk Caddesi, Kavlaklı Caddesi, Tereli Sokak, Sakızlı Sokak, Suluca Sokak ve Şahpa Sokak'ta 09:00-17:00 saatleri arasında, Balandız Mahallesi Balandız Sokak'ta 09:30-17:30 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Bolatlı Mahallesi, Sağlıklı Mahallesi, Kayadibi Mahallesi, Dadalı Mahallesi, Eskişehir Mahallesi, Çamtepe Mahallesi, Kurbanlı Mahallesi ve Akgedik Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında, Çiçekli Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, Aladağ Mahallesi, Cırbıklar Mahallesi, İncirgediği Mahallesi ve Kumdere Mahallesi'nde 10:00-18:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, Turunçlu Mahallesi, Demirtaş Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi ve Alsancak Mahallesi ile Turgut Türkalp Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
(ADN-Y)

07.05.2017 11:58:46 TSI
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