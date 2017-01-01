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Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:50
Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol, Defne, Antakya, İskenderun, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Salı günü, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi Çaykara Caddesi'ne 10:00-14:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'ne 08:30-14:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ne 14:00-17:00 saatleri arasında, Narlıca Mahallesi Şehit Jandarma Er Ömer Faruk Adaş Sokak'a, Serinyol Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Bitişik, Orhangazi ve Kaledibi mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Çatbaşı Mahallesi'ne 09:30-17:30 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Vakıflı, Hıdırbey, Yoğunoluk, Kapısuyu ve Mağaracık mahallelerine 08:30-16:000 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ADN-Y)

07.05.2017 11:59:08 TSI
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