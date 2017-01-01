ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osmaniye'de elektrik kesintisi

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:50
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye merkez, Kadirli, Bahçe, Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde salı günü kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Salı günü, merkez ilçe Çona Köyü Çürükarmut, Haraz, Kanlıkoz mahalleleri, Yarpuz Köyü Cevdetiye, Hacıbekirli ve Saray mahalleleri ile Yarpuz Bucak Karataş Köyü, Kaypak Bucak Oruçgazi Köyü'ne 09:00-15:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Merkez Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Şehit İbrahim Kundakcı Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında, Topraktepe Köyü Çalışlar Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Bahçe ilçesi Yeni Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, İstiklal Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında, Yeşilyurt Mahallesi Hızarcı Musa Caddesi'nde 13:00-16:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Merkez Mahallesi Almanpınarı Yaylası'nda 09:00-14:00 saatleri arasında, Düziçi İlçesi Yarbaşı Köyü Merkez Mahallesi'nde 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
(ADN-Y)

07.05.2017 11:59:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman Osmaniye'de
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI YAYMAN OSMANİYE'DE
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'nin en genç milyarderlerinin arasına girdi
İŞ-YAŞAM

BİR GÜN İÇİNDE MİLYARDER OLDU!

 1
  • 2 Adriana Lima makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez
  • 4 Aracını deniz kenarına park edince hayatının şokunu yaşadı!