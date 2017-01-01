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Başkan Vekili Öztürk'e muhtarlardan övgü

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:51
Başkan Vekili Öztürk'e muhtarlardan övgü
Başkan Vekili Öztürk'e muhtarlardan övgü

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - İpekyolu Belediye Başkan vekilliği görevine geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla halkın gönlünde taht kuran Kaymakam Cemil Öztürk'e muhtarlardan övgü yağdı.
İpekyolu Muhtarlar Derneği Genel Sekreteri ve Alipaşa Mahalle Muhtarı Yunus Dilmaç, İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün yaptığı çalışmalarla ilçeye renk kattığını belirterek, "Ulaşılabilirlik İpekyolu'na 'iyi gelecek' sloganıyla hareket eden ve bu kapsamda tüm resmi kurumların hem kendi aralarında hem de belediye ile aralarındaki iletişim sorununu çözen Başkan Vekilimiz Cemil Öztürk, aynı zamanda ilçe muhtarlarının tamamını mahallelerinde ziyaret etmiş, sorunları yerinde tespit ederek çözüm arayışında bulunmuştur. Daha önce sorunlarını belediye aktarmak için yoğun bir çaba harcayan muhtarlarımız, artık günün hangi saati olursa olsun bir mesaj ile sorunlarını ilgili birime aktarmanın rahatlılığı ve memnuniyeti içerisindedirler. İletişim kanallarının bütün vatandaşlara da sonuna kadar açık olması ayrıca sorunlarını direk ilgili birime ulaştırmak isteyen vatandaşlarında memnuniyetini kazanmıştır" dedi.
Yıllardır aşılamayan temel yol, su ve alt yapı sorunlarının dışında belediyelerin eğitim, sosyal ve kültürel projeler ile vatandaşlara hizmet götürmesinin zaruri olduğunu belirten Dilmaç, "Bu bağlamda Başkan Vekilimiz Cemil Öztürk'ün yaptığı eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler, İpekyolu ilçemize iyi gelecektir. Ben ilçemize yaptığı bu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(ATL-SÜ-Y)

07.05.2017 12:00:54 TSI
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