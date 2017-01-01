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İzmit'ten Ağrı'ya yardım eli



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Kocaeli Terziler Odası işbirliğinde bir süre önce "Verdiklerin Daima Senindir" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası, Ağrılı çok sayıda öğrenciyi sevince boğdu.

İzmitli gönüllülerin büyük destek verdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan hediyeler, Ağrı'nın Diyadin ve Patnos ilçelerindeki öğrencilere ulaştırıldı. İzmit'ten gönderilen hediyeleri alan Ağrı'daki Gençali Ortaokulu ile Ağrı Rahmankulu İlkokulu'nda okuyan 178 öğrenci büyük sevinç yaşadılar. Hediye paketlerini büyük bir heyecan içinde açan Ağrılı öğrenciler" Bizlere bu mutluluğu yaşatan İzmitlilere kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dediler.

(İG-İÇ)



07.05.2017 12:05:27 TSI

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