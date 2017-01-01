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Mersin'de Musa Eroğlu konseri

07 Mayıs 2017 Pazar, 12:03
Mersin'de Musa Eroğlu konseri
Mersin'de Musa Eroğlu konseri
- 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan usta sanatçı Musa Eroğlu, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan usta sanatçı Musa Eroğlu, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Mersin'in yetiştirdiği nadide seslerden Musa Eroğlu, Toroslar Belediyesi tarafından Okan Merzeci Mahallesi'nde inşa edilen Amfi Tiyatroda sevenleriyle bir araya geldi. 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, seslendirdiği bir birinden güzel parçalarla unutulmaz bir gece yaşattı.
Program sonunda sanatçıya plaket ve çiçek takdim eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, müzik festivalinin kent için önemine değindi. Musa Eroğlu gibi usta bir sesi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Tuna, yaptıkları yatırımlar ve düzenledikleri etkinliklerle Toroslar'ın sanatla bütünleşen bir ilçe konumuna geldiğini vurguladı.
Tuna, belediye olarak festivale katkı sunmaktan onur duyduklarını da sözlerine ekledi.
(HSK-Y)

07.05.2017 12:11:49 TSI
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