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Mersin GİAD üye sayısını arttırıyor

- Derneğin 14. kuruluş yıldönümünde GİAD'a üye olan Merçağ Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Çağdaş Turan'a plaket verildi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Girişimci İşadamları Derneği'nin (GİAD) 14. kuruluş yıldönümünde yeni üyelere plaket verildi.

Mersin GİAD, 14. kuruluş yıldönümünü Sultaşa Otel'deki baloyla kutladı. Üye sayısını her geçen gün arttıran derneğin yeni üyelerine plaket verildi. Merçağ Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Çağdaş Turan'da plaketini, Dernek Başkanı Mehmet Serkan İzol'dan aldı.

Mersin GİAD'ın, bölgesinde başarılı işadamlarını bir araya getiren önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Turan, Mersin ekonomisine yön veren böylesine büyük bir ailenin üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

(HSK-Y)



07.05.2017 12:37:11 TSI

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