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Gırtlak kanserine başarılı müdahale



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da gırtlak kanserine yakalanan 78 yaşındaki Mehmet Şirin Yeşilyurt, gerçekleştirilen başarılı müdahale sonucu sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Batman Bölge Devlet Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Metin Kaya, ses kısıklığı ve nefes darlığı şikayeti ile kendilerine başvuran Mehmet Şirin Yeşilyurt'un yapılan muayenesinde gırtlağında yayılmış bir kitleye rastlandığını belirtti. Hastayla konuşarak ameliyat olması gerektiğini bildirdiklerini anlatan Kaya, "Op. Dr. Mehmet Beyhan Balur ve Op. Dr. Hasan Demirel ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ameliyat yaklaşık 7 saat sürdü. Gırtlağın alınması ve boyundaki bezelerin temizlenmesi ameliyatı başarıyla tamamlandı. Hasta 10 günlük yatış süresi sonrası şifa ile taburcu edildi" dedi.



"Doktorlarım bana güven verdi"

Yeşilyurt ise, "Gırtlak kanseri olduğumu öğrendiğimde çok korktum. Bir an hemen öleceğimi sandım. Tedavi için aslında daha büyük merkezlere gidebilirdim bunun için imkanım da vardı ama doktorlarım ve hastane bana güven verdi. Ameliyatımı başarıyla gerçekleştirdiler" diye konuştu.

(MŞY-MP-Y)



07.05.2017 12:38:36 TSI

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