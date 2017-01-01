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Çiftçi hayırına yoğun ilgi

07 Mayıs 2017 Pazar, 12:30
Çiftçi hayırına yoğun ilgi
Çiftçi hayırına yoğun ilgi

(Fotoğraflı-Görüntülü)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Dutluca ve Korucaoluk mahallelerinin ardından Bahadınlı mahallesinde düzenlenen çiftçi hayrı, yüzlerce insanı bir araya getirdi.
İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı mahallesinde düzenlenen ve Gıran Hayrı olarak adlandırılan hayır, yüzlerce çiftçiyi buluşturdu. Meydana kurulan masalarda çorba, bulgur pilavı ve cacık ikramı yapıldı. Bahadınlı hayrına, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır ile Ak Parti İlçe Başkanı Onur Bedir ve Belediye Meclis Üyesi Galip Yardımcı da katıldı. Kadınların hazırladığı yemekler mahalle gençleri tarafından servis edilirken, Emekli İmam Mustafa Demir, yemek duasında da yağmur ve bolluk, bereket dileklerini yeniledi.
Hayırda emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, "Bu hayırlar birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. Vatandaşlarımız çok güzel hazırlanmışlar. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.
(FT-AÇ)

07.05.2017 12:39:49 TSI
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