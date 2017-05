YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehirden jandarmaya tam donanımlı salon

BURSA (İHA) - Yeni stadyum, amatör kulüplere sahalar, eğitim kurumlarına spor salonları, branşlara özel tesisler ve mahallelere yüzme havuzları ile Bursa'yı sporda da marka kent haline getiren Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı'na da bir spor salonu kazandırıyor.

Tamamlanma aşamasına gelen spor salonu sadece spor faaliyetleri değil jandarma Özel Hareket, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile AFAD ve AKUT birimlerinin de her türlü uygulamalı eğitim yapacağı özel donanımlara sahip olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, çevre düzenlemeleri devam eden tesisleri jandarma'nın kuruluş günü olan 14 Haziran'da hizmete açmayı planladıklarını söyledi. İnşaatta sor rötuşlar ve çevre düzenlemesi devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın ile birlikte Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Tuğgeneral Hacıoğlu ile birlikte inşaatı tamamlanma aşamasına gelen spor salonunu gezen Başkan Altepe, özel donanımlara da sahip olacak salonu jandarmanın kuruluş günü olan 14 Haziran'da hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Bursa'nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu doğrultuda tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olduklarını ve ortam projelere imza attıklarını kaydetti. Yüksek yaşam kalitesine sahip, huzur kenti bir Bursa hedefiyle çalıştıklarını hatırlatan Başkan Altepe, "Bu çalışmalar doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığımıza da bir spor salonu kazandırıyoruz. Bu salonda spor etkinliklerinin yanında Jandarma Özel Hareket ve Arama Kurtarma Timleri de her türlü aktivite ve eğitimlerini yapabilecek. Tırmanma eğitiminden, kurtarma eğitimine kadar her türlü donanım bu salonda olacak. Artık çalışmalar tamamlanmak üzere. Çevre düzenlemelerimiz devam ediyor. Jandarma'nın kuruluş günü olan 14 Haziran'da hizmete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ise, "Büyükşehir Belediyemizin İl Jandarma'ya büyük katkıları oldu. Bunlardan biri olan spor salonunda da artık bitiş noktasına geldik. Bu salon sadece İl Jandarma Komutanlığı'na hizmet vermeyecek. Uludağ'da yılda ortalama 300 arama kurtarma faaliyeti yapılıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilmesi için JAK timlerimiz, JÖT timlerimiz, AFAD, AKUT timlerimiz, bu çok maksatlı salonda, dağcılık arama kurtarma eğitimleri yapacaklar. Bize böyle bir tesisi kazandırdıkları için Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

