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Başkan Çerçi'den hafta sonu mesaisi



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, hafta sonu da vatandaşlarla bir araya geldi, Hıdırellez kutlamalarına ve hayır yemeğine katıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi hafta sonunda vatandaşlarla buluştu. İlk olarak AK Parti Yunusemre İlçe Kadın Kolları'nın düzenlediği kahvaltı programına katılan Başkan Çerçi, burada partili kadınlarla bir araya geldi. Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, AK Parti Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Irmak ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Başkan Çerçi, toplantıda Yunusemre Belediyesi olarak hanımlara yönelik yatırımlarda bulunduklarını kaydetti. Belediye olarak hanım lokallerinde birçok hanımın kurs gördüğünü ifade eden Başkan Çerçi, kahvaltının ardından Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Ayn-ı Ali Mahallesinde gerçekleştirilen 3. Hıdırellez etkinliğine katıldı. Vatandaşların Hıdrellez coşkusunu paylaşan Belediye Başkanı Çerçi, baharın habercisi olan Hıdırellez'in Orta Asya'da önemli bir gelenek olduğunu söyledi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi daha sonra Asmacık Mahallesinde gerçekleştirilen mahalle hayrına katıldı. Asmacık'ta yediden yetmişe herkesten büyük ilgi gören Başkan Çerçi günün son programında Pelitalan Mahallesi sakinleriyle buluşarak sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

(AY-Y)



07.05.2017 12:56:14 TSI

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