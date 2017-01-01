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Disiplinlerarası Proje Pazarı başladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanan "Disiplinlerarası Proje Pazarı" çalışması başladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla başlatılan çalışma ile 23 fakülte, 8 enstitü, 12 meslek yüksekokulu ve 25 araştırma merkezinde görev yapan yaklaşık 2 bin 600 akademisyen, çeşitli konularda görüşlerini ifade ederek ortak projeler üretecek.

Konukevi 2'de düzenlenen Proje Pazarı'nda bir araya gelen bilim insanları, Türkiye ve Atatürk Üniversitesine mal olacak yeni projeleri üretmek için fikir alışverişinde bulundular. 3. Nesil Üniversite vizyonuna ulaşmak ve proje kültürünü geliştirmek amacıyla başlatılan disiplinlerarası çalışmalar, ülkeye ve topluma faydalı projeler üretmek açısından büyük önem arz ediyor.

Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren akademisyenleri ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde görev yapan bilim insanlarının fikir ve düşüncelerinden daha fazla faydalanabilmek için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, bilim yuvası olan Atatürk Üniversitesini gerçek gücüne ulaştırmak istediklerini söyledi.

(AA-AA-Y)



07.05.2017 13:02:55 TSI

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