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Uşak' ta Türk gelenekleri yaşatıldı

07 Mayıs 2017 Pazar, 12:54
Uşak' ta Türk gelenekleri yaşatıldı
Uşak' ta Türk gelenekleri yaşatıldı

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Ülkü Ocakları, Türkçülük Günü nedeniyle Atapark'ta eski geleneklere uygun Yörük çadırı kurdu ve vatandaşın ziyaretine açtı.
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Yörük çadırını ziyaret ederek, Ülkü Ocakları Uşak İl Başkanı Ali Mutlu'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ülkü Ocakları Uşak Şube Başkanı Ali Mutlu, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle, 6 ve 7 Mayıs günleri arasında bir dizi etkinlik yapacaklarını söyledi. Mutlu, seminer, güreş, halat çekme, ok atma ve bilek güreşi etkinliklerinin yapılacağını belirterek, "Türkçülük Günü'nü bir Türk'e yakışır şekilde kutlamak istedik. Burada çadırımızı kurduk ve eski geleneklerimizi yaşatma noktasında faaliyetlerimiz olacak. Türklük bilinci, her zaman var olacak ve bizi biz yapacak yegane unsurumuzdur" dedi.
(EÖ-MB-Y)

07.05.2017 13:04:14 TSI
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