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Eruhluların tiyatro keyfi sürüyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin, Eruh Kaymakamlığı ve Eruh Belediyesi iş birliğinde düzenlediği kültür sanat etkinliklerinde Eruhlular tiyatronun keyfini sürüyor.

Tiyatro oyunlarından kukla atölyesine, Karagöz Hacivat gösterisinden tiyatro ve drama atölyelerine, konserden söyleşiye birbirinden keyifli etkinlikleri bin 500 kilometre uzaktaki kardeş şehir Eruh'a taşıyan Yıldırım Belediyesi, ilçedeki her kesimden insana dokunarak yaşamlarına renk katmaya devam ediyor. Eruh'taki yetişkinlere hitap eden 'Kıyıya Oturmanın Böylesi' ve 'Ayyar Hamza' oyunları, ilçe sakinlerine keyifli anlar yaşattı. İtalyan Tiyatrosu'nun önemli örneklerinden biri olan Commedia Dell'arte'nin tek kişilik performansa uyarlanan ve interaktif olarak sahnelenen tiyatrosu 'Kıyıya Oturmanın Böylesi' izleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Tiyatro oyunlarıyla keyifli zaman geçiren ve ilçedeki sosyal yaşamın renklendiğini ifade eden Eruhlular, kendilerine bu imkanları tanıyan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.

(AÇ)



07.05.2017 13:06:32 TSI

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