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Nazlı Çelik, Atatürk Üniversitesinde söyleşide bulundu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesinin 60. yıl etkinlikleri kapsamında İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen, TV Haberciliği söyleşisine katılmak üzere Erzurum'a gelen Haber Spikeri Nazlı Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezinde gerçekleşen söyleşinin ardından Rektör Çomaklı ile bir araya gelen Nazlı Çelik, Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan ve öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşiden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesini çok beğendiğini, özellikle de kampüse hayran kaldığını söyleyen Çelik, 60 yıllık köklü bir üniversitede İletişim Fakültesi olmasının isabetli bir karar olduğunu vurguladı. Haber Spikeri Çelik, en kısa zamanda yeniden Erzurum'a gelerek Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle buluşmak istediğini söyledi.

Rektör Çomaklı ise Nazlı Çelik'i Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, üniversite hakkında kısa bir bilgi verdi. Üniversitenin yerleşimi, öğretim üyesi ve öğrenci sayıları aktaran Çomaklı, 3. Nesil üniversite kavramından bahsetti. Atatürk Üniversitesinde 3. Nesil üniversite kavramının tam olarak yerleşmeye başladığını ifade eden Rektör Çomaklı, gelecekte 4. Nesil üniversite olma yolunda yeni adımlar atılacağını söyledi. Nazlı Çelik'e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Çomaklı, çeşitli hediyeler takdim etti.

(AA-AA-Y)



07.05.2017 13:09:09 TSI

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