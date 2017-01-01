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ATO Eğitim ve Kültür Vakfı hedef değiştirdi

- Adana Ticaret Odası Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Halil Avcı, YÖK tarafından vakıf üniversitesi kurulması şartlarının ağırlaştırılmış olmasından dolayı girişimlerin askıya alındığını belirtti

- Avcı: "Adana'yı bir teknoloji üssü haline getirmeye yönelik her alandaki çalışmalara katkı sunmaya odaklanacağız"



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ADANA (İHA) - Adana Ticaret Odası (ATO) Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Halil Avcı, önümüzdeki dönemde kentin bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal alanlarda kalkındırılmasına yönelik etkin çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Avcı, Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı'nda, vakıf tarafından Adana'da "Adana Üniversitesi" adı ile bir vakıf üniversitesi kurulabilmesi için gerekli tüm çalışmaların ve analizlerin yapıldığını, fizibilite raporlarının hazırlandığını, konferanslar düzenlendiğini ancak bu sırada YÖK tarafından vakıf üniversitesi kurulması şartlarının ağırlaştırılmış olması ve bu kapsamda yaşanan sorunları aşabilecek çözüm getirilememesinden dolayı girişimlerin askıya alındığını vurguladı. Avcı, bu gelişmelerden sonra vakıf faaliyetlerini farklı alanlara kaydırma zorunluluğunun ortaya çıktığını bildirdi.

Önümüzdeki dönemde faaliyetlerinin ağırlık noktasını Adana'nın bilimsel ve teknolojik alanda Türkiye'nin öncü kentlerinden birisi haline dönüştürülebilmesi hedefine yönelik olacağını kaydeden Halil Avcı, "Adana Eğitim ve Kültür Vakfı olarak bundan böyle sadece başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere burs verme ya da maddi katkıda bulunmakla sınırlı kalmayacağız. Kentin kalkınmasına dönük bilimsel araştırmalar ve zeki öğrencilerin desteklenmesini içeren projelere de yoğunlaşacağız. Adana'yı bir teknoloji üssü haline getirmeye yönelik her alandaki çalışmalara katkı sunmaya ve bu çalışmaların içerisinde aktif olarak görev almaya odaklanacağız" dedi.

Toplantıda Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının mütevelli heyet üyelerinin oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeliklerine Halil Avcı, Mehmet Ali Kıraç, Ahmet Sürerdamar, Cemal Akın, Selahattin Usanmaz; Denetim Kurulu üyeliklerine ise Nadir Özata, Beyazıt Konuklu ve Zübeyt Şendur seçildiler.

Vakıf Yönetim Kurulu'nun daha sonra kendi arasında yaptığı görev bölümünde ise Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Halil Avcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Ali Kıraç, Muhasip Üyeliğe Ahmet Sürerdamar üyeliklere ise Cemal Akın ve Selahattin Usanmaz getirildiler.

Adana Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Mütevelli Heyeti'nde, Adana Valiliği ile Adana Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor.

(ADN-Y)



07.05.2017 13:13:09 TSI

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