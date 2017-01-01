tıklardan Ev Eşyası ve Kıyafet Yaptılar

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Atıklardan Ev Eşyası ve Kıyafet Yaptılar

-Osmangazili Miniklerden Anlamlı Gösteri



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, okullarda yıl boyunca düzenlediği geri dönüşüm ve çevre bilinci seminerlerinin meyvelerini alıyor. Yılsonu gösterilerinde dönüşebilen atık ve temiz çevrenin önemine işaret eden çalışmalar hazırlayan öğrenciler, öğretmenler ve aileleri tarafından da takdir topluyor.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Gazi İlkokulu işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Geriye bak doğanı düşün, ileriye bak olacakları düşün' konulu etkinlikte, geri dönüşümü mümkün olan atıkların ayrı toplanmasını sağlayarak ekonomiye ve çevreye sahip çıkılabileceği vurgulandı.

Belediye olarak sağlıklı çevre ve bilinçlendirme çalışmalarına her zaman önem verdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'de ilklere de imza attıklarını belirterek, "Bu çalışmada öncelikle çocuklarımıza geri dönüşümün önemini ve eğer önlem alınmazsa ileriki yıllarda dünyamızın nasıl bir çöp yığını haline geleceğini göstermek istedik. İlk olarak eğitim-öğretim dönemi başında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen geri dönüşüm ve çevre bilinci seminerleri ile başladık. Kağıt, plastik, cam, metal, kompozit, pil, elektronik atık gibi geri dönüşümü mümkün olan atıkların ayrı toplanmasını sağlayarak hem ekonomiye hem de çevremize sahip çıktık. Bizler bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturarak doğayı bir nebze de olsa koruyabilen bir gelecek bırakabiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Eğitimlere ilişkin de bilgiler veren Başkan Dündar, "Atıklardan masa, sandalye, ev, sandal gibi çocukların oyun saatinde kullanabileceği nesneler oluşturuldu. Eğitimin sadece okulda değil evde, ailede başlayıp geliştiğini düşünerek onlar da işin içine katıldı. Ailelerle birlikte, çocukların hayal dünyaları ile yeniden şekillenen bu atıklardan hepimizin dinlemekten zevk aldığı masal kahramanlarının kıyafetlerini tasarlandı" dedi.

Doğa Sevgisiyle Engelleri Aştılar

Etkinlikte minikler, plastik poşetten saçlarıyla Rapunzel'e, göle yoğurt mayalayan Nasrettin Hoca'ya, anasının kel oğlu Keloğlan'a, cadının elmasını yiyen Pamuk Prenses'e, denizkızını kurtaran korsana dönüştü. Özel eğitim sınıfı öğrencilerinin de yer aldığı tiyatro gösterisinde, doğa sevgisinin tüm engelleri aştığını gösteren çocuklar sergiledikleri performansla ayakta alkışlandı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren program sonunda ise Osmangazi Belediyesi'nin açtığı stantta öğrencilere ve katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

(SD-



07.05.2017 13:19:19 TSI

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