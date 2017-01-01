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"Üç Hem Tek Yürek" yılsonu sergisi açıldı

07 Mayıs 2017 Pazar, 13:33
"Üç Hem Tek Yürek" yılsonu sergisi açıldı
"Üç Hem Tek Yürek" yılsonu sergisi açıldı
- Adana Valisi Mahmut Demirtaş:
- "Vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenmeye erişimini kolaylaştırmak adına her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, göreve başladığı günden itibaren önem verdiği en öncelikli konuların başında eğitimin geldiğini belirterek, "Bu amaçla, eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak, eğitimde fiziki problemleri çözmek adına çok ciddi çalışmalar başlattık ve bu çalışmalarda önemli mesafeler kat ettik" dedi.
Vali Demirtaş, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet, Şehit Samet Saraç ve Yüreğir halk eğitim merkezlerinin birlikte hazırladıkları "Üç Hem Tek Yürek" isimli yılsonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Vali Demirtaş açılışta yaptığı konuşmada, bir eğitim öğretim yılının daha sonuna yaklaşıldığını, okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, tıpkı bir tarlanın veya bir bahçenin hasat mevsimi misali, yıl içinde hazırlanan ürünleri birer birer sergileme sürecine girmiş olduğunu söyledi.
Okullarda düzenlenen bilim fuarları ile Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitim Merkezleri'nin düzenledikleri yılsonu sergilerine, programları elverdikçe eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte katılmaya özen gösterdiğini hatırlatan Vali Demirtaş, "Öğrencilerimizin hazırladıkları proje sunumlarını dikkatle dinliyor, onların gözlerindeki parıltıyı gördükçe geleceğin Türkiye'sinin bugünden daha müreffeh olacağına dair umutlarımızı tazeliyoruz. Aynı şekilde, halk eğitim merkezlerimizde kursiyerlerimizin ortaya çıkardıkları eserler, öğrenmenin hayat boyu sürdüğünün somut bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Her yaştan kursiyerimizin el emeği, göz nuru olarak bir emeğin karşılığında ortaya çıkan nadide eserlere baktıkça öğrenmenin yaşı ve sınırı olmadığını görüyoruz" dedi.
Adana'da göreve başladığı günden itibaren önem verdiği en öncelikli konuların başında eğitimin geldiğini vurgulayan Vali Demirtaş, "Bu amaçla, eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak, eğitimde fiziki problemleri çözmek adına çok ciddi çalışmalar başlattık ve bu çalışmalarda önemli mesafeler kat ettik. Çocuklarımızın, gençlerimizin daha nezih eğitim ortamlarına layık olduklarını biliyoruz" diye konuştu.
Adana'da hayat boyu öğrenme faaliyetlerini 19 Halk Eğitim Merkezi ve 1 Olgunlaşma Enstitüsü ile sürdürdüklerini hatırlatan Vali Demirtaş, "Bu kurumlarımızın Adana eğitiminin değişim ve dönüşümüne yaptığı katkıları arttırarak, sürdüreceğine olan inancım tamdır. Adana Valiliği olarak bizler de vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenmeye erişimini kolaylaştırmak adına her türlü çalışmayı yapmaya ve hayat boyu eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda ilimizin ihtiyacı olan kursları açmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yılsonu sergisi, halk eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler halk oyunları, tekvando, mehter takımı gösterisi ve kursiyerlerin seslendirdiği şarkılar ile Suriyeli kursiyerlerin okuduğu şiirlerle devam etti.
Ayrıca Suriyeli bir kursiyer kendilerine verilen imkan ve fırsatlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektubu okuyarak, teşekkür etti.
Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen açılışa Vali Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kursiyerler ve davetliler katıldı.
(ADN-Y)

07.05.2017 13:42:17 TSI
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