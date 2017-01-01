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Engelliler hıdırellezde stres attı



(Fotoğraflı)



Levent Kaya

BURSA (İHA) - Mudanya Engelliler Derneği düzenlediği piknik organizasyonu ile yazın gelişi kabul edilen hıdırellezi kutladı.

Kırda yapılması planlanan piknik organizasyonu hava muhalefeti sebebiyle Mudanya Engelliler Dernek Lokalinde gerçekleştirildi. Mudanya Engelliler Dernek Başkanı Demet Ataman, "Engelli vatandaşlarımızla hıdırellezin gelişini kutlamak piknik etkinliği yaparak kutlamak istedik. Fakat havanın yağışlı olması sebebiyle organizasyonumuzu dernek lokalimizde gerçekleştirdik. Bizler engelli vatandaşlarımızın sorunları ile yakından ilgilenirken, bu tür sosyal projelerle bir arada oluyor, tanışıyor, kaynaşıyoruz" diye konuştu.

Kendileri için özenle hazırlanan yiyeceklerin tadına bakan engelliler, gönüllerince eğlendi.

(SD-



07.05.2017 13:46:09 TSI

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