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Soma'nın sevgi yoluna yenileme

07 Mayıs 2017 Pazar, 13:38
Soma'nın sevgi yoluna yenileme
Soma'nın sevgi yoluna yenileme

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Soma ziyaretinde sözünü verdiği Hürriyet Bulvarı'ndaki sevgi yolunun yenilenmesi sözünün ardından sevgi yolu, yepyeni bir görünüme kavuştu.
17 ilçenin tamamında çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını da arttırıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Mart ayındaki Soma ilçe ziyaretinde sözünü verdiği Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan sevgi yolunun düzenlenmesi çalışmaları da tamamlandı. Somalı vatandaşların boş vakitlerini değerlendirdikleri ve esnafların yer aldığı sevgi yolu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla bambaşka bir görünüme kavuştu.
Sevgi yolunun yeni halini gören vatandaşlar, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Soma ziyaretinde vatandaşlara sevgi yolunun düzenlenmesi sözünü verdiğini hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hürriyet Bulvarı üzerindeki sevgi yolunu, zemin yenilenmesinden aydınlatmasına ve süs havuzlarına kadar baştan aşağı yeniledik. Somalı hemşerilerim burada gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecekler. Yaptığımız bu düzenlemenin esnafımıza da fayda sağlayacağını düşünüyor, düzenlemenin Somalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
(AY-Y)

07.05.2017 13:47:21 TSI
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