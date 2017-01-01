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Payas'ta taze fasulye hasadı başladı

07 Mayıs 2017 Pazar, 13:39
Payas'ta taze fasulye hasadı başladı
Payas'ta taze fasulye hasadı başladı

(Fotoğraflı)

Ferit Savaş
HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde taze fasulye hasadına başlandı.
İlçeye bağlı Karacami Mahallesi'nde üretilen tarla fasulyenin hasadına başlandı. Üreticilerden Ahmet Özer, taze fasulyesinin kilosunu 5 liradan satıldığını söyledi. Özer, "Bu yıl çiftçimizin açısından bolluk ve bereket yılı olsun. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzünü gülecek. Malımızın ve emeğimizin karşılığını alabileceğiz" dedi.
(FRT-Y)

07.05.2017 13:48:32 TSI
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