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Payas'ta taze fasulye hasadı başladı



(Fotoğraflı)



Ferit Savaş

HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde taze fasulye hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Karacami Mahallesi'nde üretilen tarla fasulyenin hasadına başlandı. Üreticilerden Ahmet Özer, taze fasulyesinin kilosunu 5 liradan satıldığını söyledi. Özer, "Bu yıl çiftçimizin açısından bolluk ve bereket yılı olsun. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzünü gülecek. Malımızın ve emeğimizin karşılığını alabileceğiz" dedi.

(FRT-Y)



07.05.2017 13:48:32 TSI

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