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Seka Park'ta Hıdırellez Bayramı kutlandı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Hıdırellez Bayramı Seka Kültür Alanında gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı 2 gün süren bir dizi etkinlikle kutlandı. Hıdırellez Bayramı, Seka Kültür Alanında İzmit Maphoytag Folklor Ekibi, Bulgaristan, Sırbistan (Sancak) ve Makedonya folklor ekiplerinin folklor gösterileri ve Balkan Türküleri konseriyle son buldu.

05-06 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı'nın 1. gününde bakır gömme, koyun sağma ve yoğurt mayalama ritüelleri Sekapark Kültür alanında bulunan Balkan Kültür Evinde yapıldı. İzmit Akmeşe Köyü'nde Türkiye, Makedonya ve Bulgaristan folklor ekiplerinin gösterileri yapıldı ve akşam yemeği yenildi. IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı'nın 2. gününde sabah erken saatlerde Seka Kültür alanında yer alan kültür evlerinin ve derneklerin kapılarına söğüt dalı asma ritüeli yapıldı. Bir Hıdırellez geleneği olarak bereketi sembolize eden söğüt ağacı dalları kurdelenerek Balkan Kültür Evi'nin komşusu olan diğer kültür evlerinin kapısına asıldı. Kurban kesme ve çiğ toplamanın ardından çoban vardiya değişim ritüeli yapıldı.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Çolakoğlu, Hıdırellezin, manasında olduğu gibi ülkemizin ve tüm insanlığa bereket getirmesi temennisinde bulundu. Çolakoğlu ayrıca, 4.'sü düzenlenen Uluslararası Hıdırellez Bayramına katılan herkese teşekkür etti. Akşam Sekapark Kültür Alanında bulunan Balkan Kültür Evinde bir gün önceden gömülmüş bakır kazan çıkarıldı, dilekler dilendi. Bakır kazandan çıkan söğüt ağacı buketleri maniler okunarak katılımcılara verildi. Balkan Kültür Evi bahçesinde, akşam yemeği, folklor gösterileri ve yöresel konserle Hıdırellez Bayramı renkli ritüeller, folklor gösterileri ve konserle son buldu.

(RFK-Y)



07.05.2017 13:48:50 TSI

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