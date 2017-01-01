ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Demirci'de Türkçülük Günü kutlandı

07 Mayıs 2017 Pazar, 13:44
Demirci'de Türkçülük Günü kutlandı
Demirci'de Türkçülük Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından konser düzenlendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs Türkçülük Günü coşkusuna Demirci'de de ortak oldu. Demirci'de Türkçülük Günü kutlamaları, yürüyüşle başladı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla Demirci caddelerini karış karış gezen ilçe sakinleri, Türkçülük Günü'nün coşkusunu doyasıya yaşadı. Yürüyüşün ardından ilçe meydanında toplanan kalabalık, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, siyasi parti temsilcileri ve Ülkü Ocakları il ve ilçe başkanlarının da yer aldığı yürüyüş, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.
Yürüyüşün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından pilav hayrı da gerçekleştirildi. Daha sonra 3 Mayıs Türkçülük Günü'ne özel Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Hasan Başkaya'nın solist olarak sahne aldığı gecede, Türk Halk Müziği'nin en seçkin eserleri, Demircililer için sahnelendi. Gecede bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, düzenlenen gece nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Konserin sonunda sahneye gelen Aysan, solist Hasan Başkaya'ya Türk Bayrağı hediye etti.
(AY-Y)

07.05.2017 13:54:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kötü koku ve sinekten kurtuldular
YEREL

KÖTÜ KOKU VE SİNEKTEN KURTULDULAR
Bakırçay havzası emin ellerde
YEREL

BAKIRÇAY HAVZASI EMİN ELLERDE
Turgutlu'ya 680 kilometrelik altyapı
YEREL

TURGUTLU'YA 680 KİLOMETRELİK ALTYAPI
Soma'nın sevgi yoluna yenileme
YEREL

SOMA'NIN SEVGİ YOLUNA YENİLEME
Başkan Çerçi'den hafta sonu mesaisi
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ'DEN HAFTA SONU MESAİSİ
Liseli öğrencilere tecrübelerini aktardı
YEREL

LİSELİ ÖĞRENCİLERE TECRÜBELERİNİ AKTARDI
Yunusemreli miniklerden muhteşem yıl sonu gecesi
YEREL

YUNUSEMRELİ MİNİKLERDEN MUHTEŞEM YIL SONU GECESİ
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur:
YEREL

AK PARTİ MKYK ÜYESİ BAYBATUR:
Tohumlar gelecek nesil için el değiştirdi
YEREL

TOHUMLAR GELECEK NESİL İÇİN EL DEĞİŞTİRDİ
Salihli Devlet Hastanesinde başarılı operasyon
YEREL

SALİHLİ DEVLET HASTANESİNDE BAŞARILI OPERASYON
Sarıgöllü çiftçilerden bereket duası
YEREL

SARIGÖLLÜ ÇİFTÇİLERDEN BEREKET DUASI
Çalışmayı yerinde incelerken vatandaşın sorunlarını da dinledi
YEREL

ÇALIŞMAYI YERİNDE İNCELERKEN VATANDAŞIN SORUNLARINI DA DİNLEDİ
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Türk dünyasından esintiler Salihli'de buluştu
YEREL

TÜRK DÜNYASINDAN ESİNTİLER SALİHLİ'DE BULUŞTU
Akhisar'da Hıdrellez coşkusu
YEREL

AKHİSAR'DA HIDRELLEZ COŞKUSU
Turgutlu yeni çocuk parklarıyla renkleniyor
YEREL

TURGUTLU YENİ ÇOCUK PARKLARIYLA RENKLENİYOR
Ekipler öğrencilerin rahatı için işbaşında
YEREL

EKİPLER ÖĞRENCİLERİN RAHATI İÇİN İŞBAŞINDA
Şehzadeler' de tozlu sokaklar yıkanıyor
YEREL

ŞEHZADELER' DE TOZLU SOKAKLAR YIKANIYOR
Salihli'de 14 mahalleye 300 çöp konteyneri
YEREL

SALİHLİ'DE 14 MAHALLEYE 300 ÇÖP KONTEYNERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aracını yanlış yere park edenler
YAŞAM

ARACINI DENİZ KENARINA PARK EDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

 1
  • 2 Adriana Lima makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez