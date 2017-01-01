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Haliliye'de haşere ve sinekle mücadele hız kesmiyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, halk sağlığına yönelik en önemli çalışmalardan biri olan haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını üç yıldır aralıksız şekilde hız kesmeden sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarının en önemli dönemi olan larva dönemi öncesi sürdürdüğü kışlak mücadelesini, haşere ve sinekle mücadeleye dönüştürdü. Haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögar, apartman bahçelerinde bulunan kanalizasyon bağlantıları, su birikintileri, kullanılmayan su depoları ile bodrum katlarında ve bahçeler ile çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışması ekipler tarafından yürütülüyor.

Halk sağlığına yönelik yapılan en önemli çalışmalardan biri olan haşere ve sinek çalışmaları, ilçe genelinde havaların ısınmasıyla birlikte çift vardiya şeklinde gündüz ve gece olarak yapılıyor. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar, çalışmalarından dolayı da Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor.

İnsan sağlığına zararı olmayan Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve Dünya Sağlık Örgütünün de tanıdığı ilaçların kullandığı mücadelede, vatandaşların haşere ve sinekten oluşan rahatsızlıkları yaşamaması hedefleniyor.

(Şİ-SD-Y)



07.05.2017 14:00:13 TSI

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